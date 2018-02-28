BiTaksi ile İstanbul'da taksiler yarın 1 Lira

Yolcu arayan taksicilerle taksi arayan yolcuları buluşturan akıllı telefon uygulaması BiTaksi, büyük bir kampanyaya imza atıyor. Kampanya kapsamında 1 Mart Perşembe günü BiTaksi ile İstanbul'da yapılacak yolculuklarda kullanıcılar sadece 1 TL ödeyecek.

Banka, kredi kartı ya da BKM (Bankalararası Kart Merkezi) Express seçeneğiyle taksi çağıran yolcular, indirim kodu girmeksizin 30 TL'ye kadar 1 TL ödeyerek seyahat edebilecek. 30 TL'nin üzerinde yolculuk yapan kullanıcılara ise tutar üzerinden 29 TL indirim uygulanacak.BKM Expressin de dahil olduğu bu kampanyada tüm BiTaksi kullanıcıları kampanyadan bir kez yararlanabilecek. İndirim, BiTaksi ödeme ekranında otomatik olarak anında düşülecek.

15 MİLYON YOLCULUK

7/24 çalışan müşteri hizmetleri ve uygulama içerisindeki geliştirmelerle BiTaksi, sürücülerin ve kullanıcıların her geçen gün daha iyi ve kaliteli hizmet alması için çalışmalarını sürdürüyor. Ocak 2018 itibariyle indirme sayısı 2,6 milyonu geçen uygulamada, 15 milyonun üzerinde yolculuk gerçekleştirildi.

BiTaksi HAKKINDA

BiTaksi, taksicilerle yolcuları buluşturarak hızlı ve kolay seyahat ortamı sunan bir akıllı telefon uygulamasıdır. Şehir insanı için yapılan BiTaksi ile kullanıcılar, tek tuşla olduğu yere taksi çağırabiliyor, gelen şoförün adını, puanını, taksinin plakasını ve konumunu ekranda görebiliyor. İster nakit ister kredi kartı veya BKM Express ile ödeme seçeneğine sahip olan BiTaksi kullanıcıları, varış noktasını belirleyebiliyor, yolculuk sonunda şoföre puan verebiliyor ve yolculukla ilgili yorum yazabiliyor.