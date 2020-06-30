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BIST 30 Endeksi'nde 1 Temmuz'dan itibaren açığa satış yasağı kaldırıldı

AA |  30 Haziran 2020 Salı - 20:49 | Son Güncelleme : 30 06 2020 - 20:49

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1 Temmuz’dan itibaren Borsa İstanbul “BIST 30 Endeksi”nde yer alan pay piyasalarında açığa satış yasağının kaldırılmasına karar verildiğini bildirdi.


SPK’den yapılan açıklamada, kurulun daha önce Borsa İstanbul pay  piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına, gün içinde açığa satış  tuşuna basılmadan yapılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonların da yasak  kapsamına alındığına dair yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının  bilgilendirilmesine karar verdiği anımsatıldı.
 
İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ (Takasbank) tarafından ödünç pay  piyasasında sağlıklı fiyat oluşumunu temin edecek, düzenli ve sürekli teklif  bulunmasını sağlayacak teknik geliştirmelerin tamamlanarak kullanıma hazır hale  getirildiğine işaret edilen açıklamada, yeni sistemde ilk etapta Borsa İstanbul  “BIST 30 Endeksi” kapsamında yer alan pay senetlerinin "Otomatik Ödünç Verme  Talimat Ekranları aracılığıyla aracı kurumlar tarafından ödünce konu  edilebileceği" belirtildi.
 
Açıklamada, bu gelişmeler dikkate alınarak açığa satış yasaklarına  ilişkin kurulun bugünkü toplantısında aldığı kararlara yer verilerek, şunlar  kaydedildi:
 
"1 Temmuz’dan itibaren Borsa İstanbul AŞ tarafından ilan edilen  BIST-30 Endeksinde yer alan pay piyasalarında kaldırılmasına, BIST-30 Endeksi  dışında kalan pay piyasalarında uygulamanın devam etmesine karar verilmiştir.  Ayrıca, açığa satış yasağı kaldırılan pay piyasalarında gerçekleştirilecek  işlemlerde, kurulumuzun Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve  Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ’in 24. ve 28. maddeleri uyarınca,  gün içinde sahip olunmadan satılan ve aynı gün içinde kapatılan pozisyonlara  ilişkin olarak da açığa satış tuşuna basılmasının zorunlu olduğu hususunda  yatırımcıların ve yatırım kuruluşlarının bilgilendirilmesine karar verilmiştir."
 

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