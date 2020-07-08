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BIST 100 salgın sonrası ilk defa 120 bini aştı

08 Temmuz 2020 Çarşamba - 12:04 | Son Güncelleme : 08 07 2020 - 12:37

Borsa İstanbul'da, ocak ayında tarihi zirvesine çıkan BIST 100 endeksi, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgının etkisiyle şubat ve martta sert düşse de normalleşme adımlarıyla tekrar yükselişe geçerek, salgın sonrası dönemde ilk defa 120 bin puanın üzerini gördü.


Çin'de yılbaşında ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Kovid-19  salgını, küresel bazda hükümetlerin ve merkez bankalarının trilyonlarca dolarlık  önlemlerini beraberinde getirdi.
 
Alınan bütün önlemlere rağmen küresel pay piyasalarının büyük kısmı  henüz salgın öncesi seviyelerin uzağında kalırken, Borsa İstanbul kayıplarının  tamamına yakınını telafi etti.
 
BIST 100 endeksi, 22 Ocak'ta 124.536,60 puanla tarihi zirvesinin  görmesinin ardından Kovid-19 salgının etkisiyle yaklaşık 2 ayda 81.936,40  seviyesine kadar geriledi. Endeks, bu seviyeden sonra tarihi bir yükseliş  rallisine imza attı.
 
Pay piyasalarındaki yükselişte, faizlerdeki gerilemenin ardından  getiri arayışına giren yatırımcılar ile Türkiye'nin salgın döneminde sağlık  alanındaki başarıları ile ekonomi alanındaki proaktif adımları önemli rol oynadı.
 
Bugüne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, salgın sonrasında ilk  defa 120.000 puanı aşarak 120.203,44 puanı gördü. Böylece endeks, yaklaşık 5 ayın  zirvesine ulaştı.
 
BIST 100 endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,20 artışla 119.600 puandan  işlem görüyor.
 
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinin 120.000 puanın üzerinde  kalıcılık sağlaması durumunda 121.600 ve 122.800 seviyelerinin gündeme  gelebileceğini kaydetti.
 

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