Bisiklet okulu açıldı! 10 bin kişi eğitilecek...

Bisikletin şehrin her noktasına kullanılması ve ulaşımdaki payının artması amacıyla harekete geçen İBB iştiraki İSPARK, “Haydi İstanbullular Bisiklet Okulu’na” sloganıyla 7’den 70’e binlerce kişiye bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak için eğitim verecek.

Bisiklet elçileri yetiştirmek üzere kadınların inisiyatif alarak oluşturduğu “Zincir Kıran Kadınlar” tarafından İsbike bisiklet eğitimine destek verilerek, bisiklet okulunda görev almak için belirlenen kriterlere göre özel olarak seçilen İSPARK personellerine teorik ve uygulamalı eğitim verildi. Eğitim seviyelerini başarıyla tamamlayan ve sertifikalarını alan 25 kişilik bisiklet eğitmenleri, 3 ay boyunca 10 bin kişiye bisiklet kullanmayı öğretecek. Eğitmenler, Yenikapı ve Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda oluşturulan “İsbike Bisiklet Okulu” sürüş parkurunda çocuklara, gençlere ve yetişkinlere kontrollü, dikkatli ve trafik kurallarına uygun bisiklet kullanmayı öğretecekler. 14 Haziran’da başlayacak eğitimlerin ilk etabı, 7 -12 yaş arası çocuklar, 12-16 yaş arası gençler ve 18 -70 yaş arası yetişkinleri kapsayacak ve 26 Eylül tarihine kadar devam edecek.

Bisiklet sürüş eğitimi almak isteyenler https://bisikletokulu.isbike.istanbul/ adresinden başvuru yapacak. Tamamen ücretsiz olarak verilecek eğitim bir kişi için 4 saat sürecek. İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, “ İstanbul’da her yaştan vatandaşımızın bisiklet kullanabilmesi amacıyla “İsbike Bisiklet Okulu” kurduk. Tüm İstanbulluları bisiklet kullanarak daha temiz bir çevrede sağlıklı yarınlara pedal çevirmeye davet ediyoruz” dedi.