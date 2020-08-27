Bisiklet hamlesi! Türkiye'de başladı

Türkiye, özellikle Avrupa’nın büyük pay aldığı bisiklet turizmi pastasından önemli bir dilim almak için ‘bisiklet dostu konaklama tesis belgesi’ uygulamasını başlattı. Türkiye, bu sayede dünyadaki organizasyonları çekebilecek, pandemide öne çıkan alternatif turizmde gücünü gösterecek.

Dünyada alternatif turizm modelleri artarken, Kovid-19 pandemisiyle birlikte süreç daha büyük bir hız kazandı. ‘İzole tatil’ çeşitleri özellikle yaz aylarının vazgeçilmez bir modeli olarak kendine geniş bir yer buldu. Uzun vadede ise sağlık lı yaşamı teşvik edecek, çevre dostu, hareket merkezli turizm çeşitleri dünyada öne çıkan modeller olarak görülüyor. Spor turizmi içinde kendine ayrı bir başlık açan bisiklet turizmi ise pandemiyle birlikte dönüşümü zorunlu hale gelen şehirler başta olmak üzere, alternatif turizmde güçlü bir yer ediniyor.

Sadece Avrupa ’da yıllık 45 milyar euro’ya yakın bir gelir bıraktığı tahmin edilen bisiklet turizmi için Türkiye de atağa kalktı. Daha önce yapılan çalışmalar artık profesyonel olarak ele alınacak. Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı ’ndan Resmi Gazete ’de yayımlanan ‘Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Bisiklet Dostu Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ’e göre, sürdürülebilir turizm kapsamında, alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi amacıyla bisiklet turizminin teşvik edilmesi ve özendirilmesi için bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi verilecek.

Kış hareketi artacak

Alternatif turizmde dünyanın önde gelen ülkelerinden Türkiye, bisiklet turizminde de doğası, altyapısı, tesisleriyle ön plana çıkmak istiyor. Konunun tüm paydaşlarının hedefinde, yayımlanan tebliğ ile birlikte bir araya gelerek oluşturacakları yol haritalarıyla özellikle yaz aylarına göre daha düşük turist sayısıyla geçirilen kış sezonunu da hareketlendirmek var. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Türkiye turizmde ezberlerini bozuyor” derken, kum-deniz-güneş turizmine alternatif olacak pek çok modelin güçlendirildiğini söyledi. İşler, “Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy , turizmin içinden gelen bir isim olarak değerlerimizi nasıl dünyaya tanıtacağımızı çok iyi biliyor. Çağa ve yeni nesle uygun bir adım olan bisiklet turizmi hamlesi, pandemi döneminde öne çıkan tatil modellerine de uyumlu olarak dikkat çekiyor” dedi.

Rotalar belirlenmeli

Türkiye’nin geleceğin turizminin altyapısını oluşturmaya başladığını ve bundan pay almak için çalışmalarını hızlandırdığına dikkat çeken İşler, yeni konseptlerin ekonomiye önemli katkıları olacağını ifade etti. Avrupa’da büyük bisiklet organizasyonları yapıldığını hatırlatan İşler, şunları söyledi:

“Bisiklet turizmi Avrupa’ya yılda 44 milyar euro kazandırıyor. Karşılaştırmak gerekirse, ülkemize gelen turistlerden elde ettiğimiz toplam gelir 40 milyar doların üzerinde. Bisiklet turizminden dünyada en çok geliri 19 milyar euro ile Fransa kazanıyor. Bisiklet turisti her şey dahil tatil yapan turistten yüzde 40 daha fazla harcıyor. 23-45 yaş aralığındalar ve konaklama süreleri 5 gün ve üzeri. Bisiklet rotaları oluşturmalıyız. Bunları haritaya çevirmeli, üzerlerinde festivaller, yarışmalar düzenlemeliyiz.”

'Antalya çok uygun'