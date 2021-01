Birlikte 23 gün etkinlikleri! İlkokul, ortaokul ve lise yarıyıl etkinlikleri 2021!

2020-2021 eğitim öğretim yılının birinci dönemi tamamlanırken Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin yarıyıl tatillerini değerlendirmelerini sağlayacak 'Birlikte 23 gün etkinlikleri' takvimini yayınladı. MEB , İlkokul, ortaokul ve lise öğrenciler için yarıyıl etkinliklerinin yer aldığı 'Birlikte 23 gün etkinlikleri'nde her güne bir etkinlik olmak üzere gelişime dönük temalar belirlendi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020-2021 eğitim öğretim birinci dönemine ilişkin ilişkin değerlendirmelerde bulunarak Birlikte 23 Gün Etkinliklerini tanıttı.

'BİRLİKTE 23 GÜN' ETKİNLİKLERİ

Bakan Ziya Selçuk, "Sizler için böyle anlara şifa olacak size iyi geleceğine inandığımız her güne özel etkinlikler hazırladık. Bunları sizinle paylaşacağız ve 'Birlikte 23 gün tatil etkinlikleri' adı verdiğimiz bu etkinliklerle sizler her gün farklı etkinlikler yapabileceksiniz. Farklı çalışmalarla eğlenerek öğrenme fırsatını bulacaksınız. İçeriğinde harf sayı renk gibi kavramlara farklı açılardan bakmamızı sağlayacak olan; 'Kim o?', 'Bulmaca', 'Sudoku', 'Günün deneyi', 'Hikâye tamamlama' etkinlikleri gibi çok güzel etkinliklerimiz var. Bunları ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerimiz için ayrı ayrı planladık. Tüm bu etkinliklere “Birlikte 23 gün etkinliklerine” bakanlığımızın resmi web sayfasından ulaşabilirsiniz. Tatilde de olsak beraber etkinlikler yapacağız. Bu web sitesinde gün gün hangi etkinliklerin yapılacağı belirtilmiş. Sizden bunların hangilerini seviyorsanız belki yalnız belki arkadaş ve ailelerinizle yaparsınız. Sizden isteğim her yeni güne daha umutla bakmanız. Biz sizlerle beraberiz her türlü destek için hazırız merak etmeyin. Öğretmenlerinizle haberleşiyoruz her zaman çok daha güzel şeyler yapma imkanımız var bunun için gelişmeye öğrenmeye devam etmemiz çok önemli. Bu zor dönemde gösterdiğiniz çabadan dolayı kutluyorum aileleriniz teşekkür ediyorum. Öğretmenlerimize her zaman teşekkür ve şükran duygularım var." dedi.

BİRLİKTE 23 GÜN’DE NELER VAR?