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Birleşmiş Milletler onayladı! Türkiye ile Libya...

AA |  01 Ekim 2020 Perşembe - 22:35 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 22:43

Birleşmiş Milletler, Türkiye ile Libya arasında yapılan deniz sınırı anlaşmasını tescil etti.


BM tarafından yayımlanan tescil belgesine göre, BM Genel Sekreteri  Antonio Guterres, Türkiye ve Libya arasında imzalanan uluslararası anlaşmayı 30  Eylül'de BM Şartı'nın 102'nci maddesi gereği onayladı.
 
Türkiye ile Libya Hükümeti, 27 Kasım'da "Güvenlik ve Askeri İşbirliği  Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının  muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin  Mutabakat Muhtırası imzalamış ve anlaşmayı tescil edilmesi için BM'ye  göndermişti.
 

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