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Birleşmiş Milletler'den Rusya'ya büyük şok! Tüm askerlerini geri çekecek...

AA |  08 Aralık 2020 Salı - 12:46 | Son Güncelleme : 08 12 2020 - 12:46

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Rusya'nın tüm askeri güçlerini Kırım'dan bir an önce çekmesi ve "Ukrayna topraklarında geçici işgaline gecikmeden son vermesi" çağrısında bulunan bir kararı kabul etti.


193 üyeli BM Genel Kurulu'nda yapılan oylamada bağlayıcılığı olmayan  söz konusu karar, 17'ye karşı 63 "kabul" oyuyla onaylanırken, 62 üye "çekimser"  kaldı.
 
Kırım'ın ve Sivastapol kentinin Rusya tarafından işgalinin kınandığı  kararda, "ilhakın tanınmadığı" teyit edildi, "Kırım'ın zorla ele geçirilmesinin  yasa dışı ve uluslararası hukukun ihlali olduğu" ifade edildi.
 
Kararda, BM üyelerine ve uluslararası örgütlere, "BM ile iş birliği  yapması ve mümkün olan en kısa sürede Rusya'nın Kırım'ı işgaline son verme  çabalarını desteklemesi" çağrısı yapıldı.
 
BM Genel Kurulu, "Kırım'ın Rusya tarafından gittikçe artan biçimde  askerileştirilmesinden" ve "nükleer kapasiteye sahip uçak, füze, silah cephane ve  askeri personel dahil gelişmiş silah sistemlerinin Ukrayna topraklarına  transferinden derin endişe duyulduğunu" bildirdi.
 
Karar, Kırım'ın ilhakı konusunda kamuoyunun görüşünü yansıtıyor
Kararda, Rusya'nın Kırım'da ele geçirdiği Ukrayna askeri endüstri  şirketlerini kullanması da kınandı.
 
Moskova'ya Kırım'daki nükleer tesisler ve materyalin yetki alanını  genişletme çabalarına son vermesi istenilen kararda, Rusya'nın, Ukrayna  vatandaşları dahil Kırım sakinlerini mecburi askerlik hizmetine almasına karşı  çıkıldığı vurgulandı.
 
BM Genel Kurulu kararında, Rusya'nın Kırım'da savaş gemileri inşa  etmesi kınanarak, Moskova'ya Karadeniz'de, Azak Denizi'nde ve Kerç Boğazı'nda  uluslararası hukuk çerçevesinde yasalara uygun seyrüseferi engellemekten  kaçınması çağrısı yapıldı.
 
Batılı ülkeler tarafından desteklenen ancak bağlayıcılığı bulunmayan  kararın, Kırım'ın ilhakı konusunda dünya kamuoyunun görüşünü yansıttığı ifade  ediliyor.
 
BM Genel Kurulu'nda 2019'da da benzer bir karar kabul edilmişti.
 
Rusya, 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı  ilhak etmişti. Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra  AB, ABD ve bazı ülkeler, Rusya’ya yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.

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