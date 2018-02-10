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Birleşmiş Milletler açıkladı! 'Bir haftada 230 can kaybı'

AA |  10 Şubat 2018 Cumartesi - 16:26 | Son Güncelleme : 10 02 2018 - 17:20

Birleşmiş Milletler (BM), Esad rejiminin ve destekçilerinin hava saldırıları nedeniyle Suriye'de son bir haftada, ülkenin en kanlı dönemlerinden birinin yaşandığını açıkladı. BM'ye göre "Doğu Guta ve İdlib'de 4-9 Şubat tarihleri Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırılarında 230 sivil hayatını kaybetti.


BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, yaptığı yazılı  açıklamada, Doğu Guta ve İdlib'de 4-9 Şubat tarihleri arasında 230'u, Esad rejimi  ve destekçileri tarafından düzenlenen hava saldırılarında olmak üzere 277 sivilin  hayatını kaybettiğini bildirdi.
 
350 bin sivilin abluka altında olduğu Doğu Guta'ya bu tarihlerde  düzenlenen hava saldırılarında 50'den fazlası çocuk, 42'si kadın olmak üzere en  az 210 sivilin öldürüldüğünü belirten Hüseyin, şunları kaydetti:
 
"Doğu Guta'dakilerin tıbbi tahliyesine izin verilmemesi, koruma  altındaki binaların hedef alınması ve Doğu Guta, İdlib ve Şam'daki sivillerin  üzerine bomba yağdırılması savaş suçu olarak tanımlanabilir. BM İnsan Hakları  Ofisi, 4 Şubat'ta İdlib'in Serakin ilçesine düzenlenen hava saldırısı sırasında  zehirli gaz kullanılmış olabileceğini içeren görüntülerin de olduğu raporlar  aldı. Doğu Guta ve İdlib'e düzenlenen hava saldırıları nedeniyle son hafta,  ülkedeki en kanlı dönemlerdendi."
 
Hüseyin, 6'sı İdlib, 3'ü Doğu Guta olmak üzere en az 9 sağlık  merkezinin hava saldırılarının hedefi olduğunu belirtti.
 
BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu, geçen hafta İdlib  ve Doğu Guta'da klor gazının kullanılması iddialarını araştırmaya başladığını  açıklamıştı.
 
 

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