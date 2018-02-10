Birleşmiş Milletler açıkladı! 'Bir haftada 230 can kaybı'

Birleşmiş Milletler (BM), Esad rejiminin ve destekçilerinin hava saldırıları nedeniyle Suriye'de son bir haftada, ülkenin en kanlı dönemlerinden birinin yaşandığını açıkladı. BM'ye göre "Doğu Guta ve İdlib'de 4-9 Şubat tarihleri Esad rejimi tarafından düzenlenen hava saldırılarında 230 sivil hayatını kaybetti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, Doğu Guta ve İdlib'de 4-9 Şubat tarihleri arasında 230'u, Esad rejimi ve destekçileri tarafından düzenlenen hava saldırılarında olmak üzere 277 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

350 bin sivilin abluka altında olduğu Doğu Guta'ya bu tarihlerde düzenlenen hava saldırılarında 50'den fazlası çocuk, 42'si kadın olmak üzere en az 210 sivilin öldürüldüğünü belirten Hüseyin, şunları kaydetti:

"Doğu Guta'dakilerin tıbbi tahliyesine izin verilmemesi, koruma altındaki binaların hedef alınması ve Doğu Guta, İdlib ve Şam 'daki sivillerin üzerine bomba yağdırılması savaş suçu olarak tanımlanabilir. BM İnsan Hakları Ofisi, 4 Şubat'ta İdlib'in Serakin ilçesine düzenlenen hava saldırısı sırasında zehirli gaz kullanılmış olabileceğini içeren görüntülerin de olduğu raporlar aldı. Doğu Guta ve İdlib'e düzenlenen hava saldırıları nedeniyle son hafta, ülkedeki en kanlı dönemlerdendi."

Hüseyin, 6'sı İdlib, 3'ü Doğu Guta olmak üzere en az 9 sağlık merkezinin hava saldırılarının hedefi olduğunu belirtti.