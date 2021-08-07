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Birleşim Mühendislik halka arz için SPK’dan onay aldı!

07 Ağustos 2021 Cumartesi - 14:40 | Son Güncelleme : 07 08 2021 - 14:40

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren Birleşim Mühendislik halka arz oluyor. Halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş.’ye (BİAŞ) yapılan başvuru onaylandı. Birleşim Mühendislik’in 33.000.000 adet B Grubu payı, Borsa İstanbul Yıldız Pazarı’nda işlem görmek üzere halka arz edilecek ve halka açıklık oranı yüzde 32,35 olacak. Peki, Birleşim Mühendislik halka arz ne zaman? Birleşim Mühendislik halka arz hisse fiyatı ne? Birleşim Mühendislik halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? İşte Birleşim Mühendislik halka arz talep toplama tarihi...


Birleşim Mühendislik'in halka arzı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) ve Borsa İstanbul A.Ş.’ye (BİAŞ) yaptığı başvuru onaylandı. Birleşim Mühendislik'in hisseleri Borsa İstanbul Yıldız Pazarı’nda işlem görmek üzere halka arz edilecek. Peki, Birleşim Mühendislik halka arz ne zaman? Birleşim Mühendislik halka arz hisse fiyatı ne? Birleşim Mühendislik halka arz hangi banka üzerinden yapılacak? İşte detaylar...
 
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE?
 
Birleşim Mühendislik payların halka arz fiyatı ise 9,10 TL olarak belirlendi. Ek satış için ise şirketin kurucu ortaklarına ait 6.000.000 adet B Grubu pay daha ek olarak satışa sunulacak. 
 
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK HALKA ARZ NE ZAMAN?
 
Talep toplama, QNB Finansinvest liderliğindeki konsorsiyum tarafından 11-12-13 Ağustos tarihlerinde gerçekleşecek.
 
 
BİRLEŞİM MÜHENDİSLİK HAKKINDA
 
Farklı sektörlerden pek çok yatırımın mekanik ve elektrik tesisatı işini üstlenen Birleşim Mühendislik, Türkiye genelinde çok sayıda projede yer aldı. 10 Aralık 2013 tarihinde yüzde 100 hissesini satın alarak, Erde Mühendislik’in yıllara dayanan elektrik tesisatı tecrübesini de bünyesine katan Birleşim Mühendislik, faaliyet alanlarındaki uzmanlığıyla, Türk inşaat sektörünün çözüm ortağı oldu. Şirket, pek çok sektörün durma noktasına geldiği salgın sürecinde, kısa sürede hayata geçirilen pandemi ve şehir hastaneleri projelerinde görev aldı. 2019 yılında planlanan ve başlanan büyük projelerin de hayata geçirilmesiyle şirket; son 2 yılda ortalama yıllık yüzde 27 oranında hasılat büyümesi kaydetti. Birleşim Mühendislik ve bağlı ortaklığı Erde Mühendislik, bünyesinde çalışan ve yaklaşık 350 kişiden oluşan ana kadronun yanı sıra projelerin uygulanmasında iş birliği yaptıkları alt yüklenici firmalardaki çalışanlarla birlikte yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlıyor.
 
 Birleşim Mühendislik, 20 yılda hayata geçirilen, yaklaşık 15 milyon metrekarelik inşaat alanına sahip projelerin elektromekanik sistemlerinin planlanması ve kurulmasının yanı sıra işletme süreçlerinde de destek sağladı. Kurulduğu 2002 yılından bu yana İstanbul Sapphire, Skyland İstanbul, Spine Tower, Trump Towers ve Allianz Tower gibi İstanbul’un siluetini oluşturan yüksek gökdelen projelerinde yer aldı. Tarihi Pera Palas binasının yanı sıra Türkiye’nin ilk Fairmont Oteli ve Marriot gibi önemli otellerin mekanik taahhüt işlerini üstlendi. Dünya Göz Hastaneleri, 45 günde tamamlanan Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi gibi geniş alana yayılan hastane ve sağlık projelerinin; Quasar, Ferko Signature gibi karma kullanım olanağı sunan yüksek yapıların ve Astoria, Watergarden, Atlantis gibi Türkiye’nin pek çok iline yayılan alışveriş merkezlerinin yapımında rol aldı.
 

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