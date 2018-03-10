Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'i BM'ye şikayet etti

Katar, hava sahasını ihlal ettikleri gerekçesiyle Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Bahreyn'i Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) şikayet etti.

Mektupta, "BAE'nin 14 Ocak ve 25 Şubat 'ta, Bahreyn'in de 25 Şubat'ta askeri uçaklarla Katar hava sahasını ihlal ettikleri" ifade edildi.

Söz konusu durumun tehlikelerine işaret edilen mektupta, bunun uluslararası kanunların açık bir ihlali olduğu kaydedildi.

BAE ve Bahreyn'in bu şekilde ihlallerini sürdürmesi halinde bölgede gerginliğin tırmanacağı uyarısında bulunulurken BM ile BMGK'den de uluslararası barış ve güvenliğin muhafazası için gerekli adımları atması talep edildi.

Mektupta ayrıca, yüksek sağduyu ile hareket eden Katar'ın bu tür ihlallere karşılık verme hakkını saklı tuttuğunun altı çizildi.

Konuya ilişkin BAE ve Bahreyn'den ise herhangi bir açıklama yapılmadı.