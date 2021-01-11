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Birleşik Arap Emirlikleri'ndan flaş Türkiye açıklaması

AA |  11 Ocak 2021 Pazartesi - 0:30 | Son Güncelleme : 11 01 2021 - 0:30

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Türkiye ilişkilerinin, karşılıklı olarak egemenliğe saygı çerçevesinde normalleşmesini istediğini söyledi.


Gargaş, BAE merkezli "SkyNews" Televizyonu'na verdiği özel bir  röportajın bir kısmında, Türkiye ve BAE arasındaki ilişkiler hakkında  değerlendirmelerde bulundu.
 
"Türkiye ile ihtilaflara veya sorunların yaşanmasına  yol açacak  herhangi bir sebep söz konusu değildir." diyen Gargaş, Türkiye'nin son dönemlerde  Avrupa Birliği'ne yönelik ümit verici ifadelerini gördüklerini belirtti.
 
Gargaş, "Türkiye'ye şunu söylemek istiyoruz; karışlıklı olarak  egemenliğe saygı çerçevesinde ilişkilerimizin normalleşmesini istiyoruz." dedi.
 
Türkiye ve Müslüman Kardeşler (İhvan) Teşkilatı arasındaki ilişkilere  de değinen Gargaş, "Ankara'nın Müslüman Kardeşler'in ana destekçisi olmasından  vazgeçmesini istiyoruz. Ankara'nın Arap (dünyası) ile ilişkiler yörüngesini  yeniden düzeltmesinden yanayız." görüşünü belirtti.
 
Suudi Arabistan, BAE, Kuveyt ve Mısır, 5 Ocak'ta, 3,5 yıldır Katar'a  uygulanan ambargonun kaldırılması anlaşması için Suudi Arabistan'ın El Ula  kentinde bir araya gelmişti. El-Ula zirvesinin ardından Katar'a yönelik ambargoyu  sonlandıracak bir anlaşmaya da imza atılmıştı.
 
Katar anlaşmasının ardından BAE kanadından Türkiye ile ilişkilerin  normalleşmesine dair açıklamalar gelmeye başlamıştı.
 
Gargaş, son olarak 7 Ocak'ta ülkesinin Türkiye'nin Orta Doğu'daki bir  numaralı ticaret ortağı olduğunu söylemişti.
 

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Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Enver Gargaş Türkiye
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