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Biri 'turuncu' kategorideki PKK'lı 2 terörist öldürüldü

14 Nisan 2021 Çarşamba - 20:14 | Son Güncelleme : 14 04 2021 - 20:36

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır'da 5 vatandaş ve bir jandarmayı şehit eden biri turuncu kategorideki PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren-2 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu kapsamında, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Arıklı Mahallesi bölgesinde, jandarma ekiplerinin icra ettiği operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. 
 
Teröristlerin 08 Nisan 2020 tarihinde Kulp Güleç Mahallesinde 5 sivil orman işçisinin katledilmesi eylemini gerçekleştirdiği, ayrıca 09 Ocak 2021 tarihinde Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik’i şehit ettikleri belirlendi. 
 
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Turuncu kategoriden yer alan  Dara Zagros kod adlı Abdulsittar Özer olduğu tespit edildi. 
 
Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.
 
"Bir bir hesap soruluyor, sorulacak"
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitterdan yaptığı paylaşımda "Şehitlerimiz emin olsunlar. Bir bir hesap soruluyor, sorulacak." ifadelerini kullandı. 

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Diyarbakır turuncu PKK
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