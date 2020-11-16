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Biri gri kategoride aranan 5 terörist teslim oldu!

16 Kasım 2020 Pazartesi - 17:33 | Son Güncelleme : 16 11 2020 - 17:36

İçişleri Bakanlığı, "PKK terör örgütünden kaçan ve 1'i terörden arananlarda 'gri' kategoride yer alan toplam 5 terör örgütü mensubu, bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu" açıklaması yaptı.


Terör örgütü PKK’da çözülme hız kazandı, 5 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan ve (1)’i terör arananlarda “gri” kategoride yer alan toplam 5 terör örgütü mensubu,  bugün ülkemize giriş yaparak güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının  2014 ve 2015 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak’ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 1 Ocak 2020 tarihinden bugüne kadar teslim olan  örgüt mensubu sayısı 202’ye yükseldi.
 

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İçişleri bakanlığı teslim oldu ikna
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