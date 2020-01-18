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Bireysel, taşıt ve konut kredisi faiz oranları 2020! (En düşük krediyi hangi banka veriyor)
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın sıfır konutta faizlerin 0.79'a ineceği müjdesi vermesinden sonra, bankalar bireysel, taşıt ve konut kredisi faiz oranlarında peş peşe indirime gitti. Peki Kredi faiz oranları ne kadar? Bireysel ihtiyaç kredisi ne kadar oldu? En düşük krediyi veren banka hangisi? İşte bireysel, taşıt ve konut kredisi hesaplama 2020...
Kredi kullanmak isteyenler düşük faizlere yöneliyor. Vade süresinin artması ve düşük faizle kredi çekmek bütçeleri rahatlatıyor. İşte en düşük faizler ve uygun vadeler…