Birdwatch nedir? Twitter Birdwatch uygulamasını duyurdu!

Twitter, gerçek dışı ve yanıltıcı içerikle mücadele amacıyla Birdwatch adlı bir pilot uygulama başlattı. Birdwatch adlı bir pilot uygulama sayesinde kullanıcılara yanlış olduğunu düşündükleri paylaşımlarla ilgili ek bilgi ve belge sunma imkânı sağlayacak. İşte Birdwatch hakkındaki detaylar…

Twitter, gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı içerikle mücadele edebilmek için Birdwatch adlı bir pilot uygulama başlattı. Pilot Yanıltıcı olduğunu düşünülen içerik Twitter yerine şirkete ait Birdwatch adlı sitede görülecek. Sitede kullanıcılar içeriğe puan da verebilecek. Teyit sitesi işlevi görecek olan Birdwatch ile ilgili Twitter Ürün Başkan Yardımcısı Keith Coleman, Birdwatch'a gönderilen tüm verilerin herkese açık olacağını ve TSV dosyası olarak indirilebileceğini belirtti. Coleman'a göre kullanıcılar arasında geniş bir oydşama oluşması durumunda bu bilgiler Twitter'daki mesajların kendilerinde de görülebilecek.

Birdwatch Nedir?

Birdwatch, Twitter’ın gerçek dışı ve yanıltıcı içeriklerle mücadele amacıyla geliştirdiği bir uygulamadır.

Twitter 25 Ocak 2021 tarihinde yaptığı açıklamasında gerçek dışı ve yanıltıcı içeriklerle mücadele amacıyla Birdwatch programını pilot olarak yayına aldıklarını duyurdu. ABD’de sadece 1.000 kullanıcı ile pilot deneme yapan Twitter, bu uygulamayı faaliyete geçirdiğinde kullanıcılar yanıltıcı olduğunu düşündüğü tweetlere bir bağlam girerek onu işaretleyebilecek.

Keith Coleman, "topluluk odaklı" bu yaklaşımla yanıltıcı bilgilerin yayılmasının daha hızlı engellenebileceğine inandığını dile getirdi. Uygulamaya katılmak isteyenlerden teyit edilmiş bir telefon numarası ve e-posta adresi vermeleri isteniyor. Ayrıca bu kişilerin geçmişte Twitter kurallarını ihlal etmemiş olması şartı aranıyor.

Twitter halihazırda bazı yanlış ya da yanıltıcı içerikleri işaretliyor. Şirket eski ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle seçimlere hile karıştırıldığına ilişkin asılsız iddialarına uyarı koymuştu. Twitter ayrıca bazı tweet'leri kaldırabiliyor ve bazı durumlarda hesapları askıya alabiliyor. Şirket 6 Ocak'ta Kongre baskının ardından Trump'a yasak getirmişti.