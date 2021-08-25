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Birce Akalay ve Erdem Hamza'nın panik anları!

25 Ağustos 2021 Çarşamba - 17:12 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 17:12

Gazetecileri fark edince panik olan ikiliden Birce Akalay, uzaklaşmaya çalışsa da başarılı olamadı.


Oyuncu Birce Akalay, önceki gün mimar sevgilisi Erdem Hamza ile Kuruçeşme Alaf isimli mekanda objektiflere takıldı. Gazetecileri fark eden çift, apar topar masadan kalktı.
 
SEVGİLİSİNİ YALNIZ BIRAKTI 
 
Koşar adımlarla mekanın üst katına çıkan mimar Erdem Hamza, 37 yaşındaki güzel oyuncu Birce Akalay'ı aşağıda yalnız bıraktı. Akalay ise gazetecilerin sorularını "Sokakta röportaj vermiyorum arkadaşlar" sözleri ile geri çevirse de, ısrarlar sonrası "Her şey güzel gidiyor." açıklamasını yaptı.
 
Mesut Yılmaz/Milliyet

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