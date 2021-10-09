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Birce Akalay: İlk oyunculuğum fiyaskoydu

09 Ekim 2021 Cumartesi - 8:03 | Son Güncelleme : 09 10 2021 - 8:03

Birce Akalay, “İlk oyunculuk deneyimim tam bir fiyaskoydu. Sektör için o kadar yetersizdim ki, altından kalkamadım” dedi


BeStyle Magazine konuşan Birce Akalay, hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Oyunculuğa başlamasıyla ilgili konuşan oyuncu, “İlk deneyimim tam bir fiyaskoydu. Bu sebepten ‘iyi ki’ dediğim bir iştir. 23 yaşımdayken ‘Kader’ adlı dizisinde başrol oynayarak başladım. Ancak  o kadar yetersizdim ki, altından kalkamadım. Orada başarısız olmasaydım belki de okuluma ve oyunculuğa bu kadar asılmayacaktım” dedi. Bir projeye başlarken okuduğuna inanması gerektiğini sözlerine ekleyen Akalay, “Oynamak için çocuk gibi heyecanlanıyorsam o işi yapıyorum” şeklinde konuştu. 
 

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