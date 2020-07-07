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Birce Akalay havluya sarıldı

Birce Akalay havluya sarıldı Oyuncu Birce Akalay ile sevgilisi Fasih Saylan, Bodrum'da tatil yapıyor.
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