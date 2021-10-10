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Birce Akalay'dan kötü haber! Operasyon geçirdi

10 Ekim 2021 Pazar - 14:07 | Son Güncelleme : 10 10 2021 - 14:11

Birce Akalay iki gün Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde kalarak, operasyon geçirdi. İşte detaylar...


Birce Akalay, iki gün Nişantaşı Amerikan Hastanesi'nde yattı. Böbreğinden taş düşüren oyuncu, küçük bir operasyon geçirdi. Hafif ağrıyla atlatan Akalay, iki gün sonra taburcu oldu. Daha öncede böbreklerinden dolayı oyuncu, sık sık hastaneye gidiyordu. Koronavirüs nedeniyle ziyaretçi kabul edilmediği için Akalay, tek başına tedavi gördü. (Snob Magazin)

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