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Bircan Bali ile Ömer Gezen çifti boşanıyor mu?

Bircan Bali ile Ömer Gezen çifti boşanıyor mu? 2019'da avukat Ömer Gezen ile dünyaevine giren sunucu Bircan Bali, geçtiğimiz yıl ağustos ayında kızı Saygı Karen'i kucağına almıştı.
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