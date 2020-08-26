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Bircan Bali'den güzel haber geldi!

Bircan Bali'den güzel haber geldi! Avukat Murat Gezen ile evli olan Bircan Bali'nin kızı oldu.
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