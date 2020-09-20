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Biran Damla Yılmaz ile İlker Kaleli ayrıldılar mı?

Biran Damla Yılmaz ile İlker Kaleli ayrıldılar mı? 36 yaşındaki oyuncu İlker Kaleli  ve meslektaşı Biran Damla Yılmaz, geçtiğimiz aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı.
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