Biran Damla Yılmaz: Çok mutluyum

Kendisi gibi oyuncu İlker Kaleli ile aşk yaşayan Biran Damla Yılmaz, önceki gün Ulus’ta özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi.

Hastane çıkışı görüntülenen oyuncu Biran Damla Yılmaz, muhabirlerle ayaküstü sohbet etti. Habertürk'ün haberine göre; Küçük bir operasyon geçirdiğini söyleyen Yılmaz'ın keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı. Yılmaz, İlker Kaleli ile ilgili sorulara, "Arkadaşlar özel hayat konuşmuyorum ama çok mutluyum" cevabını verdi.