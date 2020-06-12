Bırakmam seni kampanyası – Beşiktaş yardım (bağış) kampanyasına nasıl katkı sunulur?

Maddi olarak zor günler yaşayan Beşiktaş, yardım kampanyası kararı almıştı. Corona virüsü nedeniyle ertelenen lansman bugün gerçekleştirildi. Bir video ile tanıtılan Bırakmam Seni kampanyası etkinliğinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın açıklamasında bulundu. Beşiktaş yardım kampanyasına nasıl katkı sunulur?
BEŞİKTAŞ BAĞIŞ KAMPANYASINA NASIL DESTEK OLUNUR?
Beşiktaş kulübünden paylaşılan videoda yer alan ifadelere göre, BIRAKMAM yazıp 1903'e SMS göndermeniz gerekiyor.
BEŞİKTAŞ'IN BORCU NE KADAR?
Beşiktaş'ın 2020 yılı içerisinde açıklanan borcu 3 milyar TL'nin üzerindedir. Başkan Çebi, geçtiğimiz günlerde borcun 3.3 milyarı bulduğunu belirterek, yeni gelir kalemleri yaratılmadığı halde bu borcu 1 yıl sonunda 4 milyarı bulacağını dile getirmişti.