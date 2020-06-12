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Bırakmam seni kampanyası – Beşiktaş yardım (bağış) kampanyasına nasıl katkı sunulur?

12 Haziran 2020 Cuma - 15:10 | Son Güncelleme : 12 06 2020 - 15:10

Corona virüsü öncesi 19 Mart’ta yapılması planlanan, Beşiktaş bağış kampanyası Bırakmam Seni düzenlenen etkinlikle duyuruldu. Maddi sıkıntı çeken Beşiktaş’ın açıklanan borcu, 3 Milyar TL’nin üzerinde. Peki, Beşiktaş yardım kampanyasına nasıl destek olunur? Bırakmam Seni Kampanyası nasıl katılım sağlanır?


Maddi olarak zor günler yaşayan Beşiktaş, yardım kampanyası kararı almıştı. Corona virüsü nedeniyle ertelenen lansman bugün gerçekleştirildi. Bir video ile tanıtılan Bırakmam Seni kampanyası etkinliğinde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi basın açıklamasında bulundu. Beşiktaş yardım kampanyasına nasıl katkı sunulur?

BEŞİKTAŞ BAĞIŞ KAMPANYASINA NASIL DESTEK OLUNUR?

Beşiktaş kulübünden paylaşılan videoda yer alan ifadelere göre, BIRAKMAM yazıp 1903'e SMS göndermeniz gerekiyor.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU NE KADAR?

Beşiktaş'ın 2020 yılı içerisinde açıklanan borcu 3 milyar TL'nin üzerindedir. Başkan Çebi, geçtiğimiz günlerde borcun 3.3 milyarı bulduğunu belirterek, yeni gelir kalemleri yaratılmadığı halde bu borcu 1 yıl sonunda 4 milyarı bulacağını dile getirmişti.

 

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