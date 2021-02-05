Bir Zamanlar Kıbrıs TRT 1'de izleyicilerle buluşacak! Bir Zamanlar Kıbrıs konusu ve oyuncu kadrosu!

'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisi TRT 1'de izleyicilerle buluşacak. Başrollerinde Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu'nun yer aldığı TRT 1’in yeni dizisi "Bir Zamanlar Kıbrıs" tanıtıldı. Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi konusu ve oyuncu kadrosu…

Senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran, yönetmenliğini ise Hakan İnan’ın üstlendiği dizinin çekimleri, geçtiğimiz günlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) başladı. Tarihi olaylar çerçevesinde, Kıbrıs'ta meydana gelenleri ekrana taşıyacak olan 'Bir Zamanlar Kıbrıs' dizisi, Kıbrıs olaylarının şiddetlenmeye başladığı 1963 yılı itibarıyla ekranlara gelecek.

Rauf Denktaş da canlandırılacak

Dizide sakız tüccarı Kemal Dereli karakterini Ahmet Kural, eşi İnci’yi Pelin Karahan, Türkiye’den adaya gizli görevle gelen Ankaralı karakterini Serkan Çayoğlu, nişanlısını ise Gülper Özdemir canlandırıyor. Rum komutan Samson’u Tayanç Ayaydın, Kıbrıs Türk Lideri Rauf Denktaş’a da Devrim Saltoğlu hayat veriyor. Dizinin kadrosunda ayrıca Hasan Küçükçetin, Miray Akay, Deniz Baytaş, Ahmet Sömers, Hakan Güner, Nebil Sayın, Emre Törün ve Bade Arazlı yer alıyor.

Bir Zamanlar Kıbrıs dizinin konusu

"1963, Kıbrıs'ta Türkler ve Rumlar yan yana sorunsuzca yaşamaktadır. Adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk'ün lideri haline gelir. Kıbrıs'ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye'den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa'da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer."

Yapımcılığını TMC Film adına Erol Avcı'nın gerçekleştirdiği dizi, kahramanların gerçek yaşam mücadelelerini, aşklarını, ayrılıklarını ve hüsranlarını TRT 1 ekranlarından seyircilerin beğenisine sunacak.