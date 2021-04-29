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Bir Zamanlar Kıbrıs dizisine usta oyuncu Demir Karahan katıldı

29 Nisan 2021 Perşembe - 13:56 | Son Güncelleme : 29 04 2021 - 13:56

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin kadrosuna usta oyuncu Demir Karahan dahil oldu.


Tarihi gerçekler çerçevesinde, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini konu alan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi usta bir ismi daha kadrosuna katıyor.

5. BÖLÜMLE İZLEYİCİ KARŞISINA ÇIKACAK

Diziye transfer olan Demir Karahan, "Efsane" lakabıyla tanınan Teşkilat görevlisini canlandıracak. Tecrübesi ve görevlerinde gösterdiği üstün başarılar dolayısıyla Teşkilat'ta efsane ünvanını alan karakter, dizinin bu hafta yayınlanacak olan beşinci bölümünde ekrana gelecek. Ankaralı'nın (Serkan Çayoğlu) hayatında kişisel bir önem arz eden Efsane'nin, Teşkilat'a dönüşü Ankaralı'nın gizemlerle dolu geçmişine de ışık tutacak.

Senaryosunu Emre Özdür ve Başar Başaran'ın, yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği"Bir Zamanlar Kıbrıs" 29 Nisan Perşembe akşamı saat 20.30'da yeni bölümüyle TRT 1 ekranlarında olacak.

 

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