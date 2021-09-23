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Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam var mı? Bir Zamanlar Kıbrıs yeni sezon ne zaman başlıyor?

23 Eylül 2021 Perşembe - 17:56 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 17:56

Bir Zamanlar Kıbrıs ne zaman başlıyor? TRT 1 ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni sezon bölümleri merak ediliyor. 9. Bölüm ile sezon finali yapan dizi, dizlerin yeni sezon bölümlerini yayınlamasıyla araştırılmaya başlandı. Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın gibi isimlerin yer aldığı Bir Zamanlar Kıbrıs 2. Sezon ne zaman başlayacak? Bu akşam Bir Zamanlar Kıbrıs var mı?


Bir Zamanlar Kıbrıs hayranları dizinin yeni sezon bölümlerini sabırsızlıkla bekliyor. Her hafta perşembe akşamları ekrana gelen Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam var mı?

BİR ZAMANLAR KIBRIS NE ZAMAN BAŞLIYOR? 

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinin yeni sezon tarihi belli değil.

SON BÖLÜM ÖZETİ 

Zorluklarla geçen ilk sezonun sonu kahramanlarımızın Kıbrıs davası uğruna ödedikleri büyük bedeller ve fedakarlıklarla geliyor. İnci, Müge ve Sandy’i Türkiye’ye kaçırmaya çalışan Kemal, Erenköy’e ulaşır ama orada hain bir pusunun kendilerini beklediğinden habersizdirler. Ankaralı ise Lapta Okulundaki 28 rehin çocuğun kurtarılması için toplanan ekiple birlikte yola çıkar. Derviş ve Ankaralı, EOKA mensuplarından, Aysel ve Ali’nin, kanlı noel ve kanlı küvetin tetikçilerinden intikam alırken Kemallerin bulunduğu zor durumu öğrenir ve Erenköy yolunu tutar. Rauf ise Ankara’daki sürgün hayatına başlamış, ilk iş Cengiz Topel ve Efsane ile irtibat kurarak yaklaşmakta olan Erenköy savaşları öncesi hazırlıklara başlamıştır. Yeni sezonun büyük açılışı olan Erenköy savaşlarına giden yol bu sezonun sonunda açılırken bu yolun zorlu ve çetin olduğu anlaşılacaktır.

 

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