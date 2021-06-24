Bir Zamanlar Çukurova sezon finali bu akşam!

Bir Zamanlar Çukurova dizisi bu akşam sezon finali ile yayında olacak. İzleyenleri acıklı bir son bekliyor.

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin ile başlayan ayrılık furyası neredeyse tüm sezon devam etti.

Hünkar, Yılmaz, Behice, Müjgan, Sevda karakterlerinin vedasıyla bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından birisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacak son ayrılık izleyicileri şaşırtacak. Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ve Demir Yaman karakteriyle gönüllere taht kuran Murat Ünalmış bu akşam yayınlanacak olan 102. bölümüyle Bir Zamanlar Çukurova'daki 3. sezonluk macerasını sonlandıracak. Bir Zamanlar Çukurova dizisi son dönemde başrol oyuncularının arasında yaşanan gerilim haberleriyle gündeme gelmişti. BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SETİNDE NELER OLDU? 3 sezondur Adana ’da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 24 Nisan’da Karaahmetli köyünde yapılan çekimleri sırasında gergin anlar yaşanmıştı.