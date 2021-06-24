Bir Zamanlar Çukurova sezon finali bu akşam!

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Hünkar karakterini canlandıran Vahide Perçin ile başlayan ayrılık furyası neredeyse tüm sezon devam etti.
Hünkar, Yılmaz, Behice, Müjgan, Sevda karakterlerinin vedasıyla bu sezonun en çok konuşulan yapımlarından birisi olan Bir Zamanlar Çukurova'da yaşanacak son ayrılık izleyicileri şaşırtacak.
Dizinin ilk bölümünden bu yana kadroda yer alan ve Demir Yaman karakteriyle gönüllere taht kuran Murat Ünalmış bu akşam yayınlanacak olan 102. bölümüyle Bir Zamanlar Çukurova'daki 3. sezonluk macerasını sonlandıracak. Bir Zamanlar Çukurova dizisi son dönemde başrol oyuncularının arasında yaşanan gerilim haberleriyle gündeme gelmişti.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SETİNDE NELER OLDU?
3 sezondur Adana’da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 24 Nisan’da Karaahmetli köyünde yapılan çekimleri sırasında gergin anlar yaşanmıştı.
Kerem Alışık senaryodaki bir sahneyi değiştirmeye kalkınca Murat Ünalmış duruma itiraz etti. Kerem Alışık yaşanan tartışma sırasında öfkelendi ve Ünalmış’a “Hıyar oğlu hıyar” dedi. Bu anlar yönetmen Murat Saraçoğlu tarafından da kayda alındı. Saraçoğlu gerginlik artınca seti paydos etti. Bu gerilim sonrası Murat Ünalmış, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurdu ve İsmail Kerem Alışık hakkında kendisine hakaret ettiğini belirterek suç duyurusunda bulundu.
Bir Zamanlar Çukurova 3. sezon finalinde neler olacak?
Annesinin katili olmayı bile oyunu için bir avantaja çevirmeye kararlı olan Ümit, konakta yaşamakta ısrar edince, Demir iyice köşeye sıkışacaktır.
Ancak Hünkar'ın sadece mirasını değil adeta Yaman genlerini de devralmış görünen Züleyha, Ümit'i şaşkına çevirecek bir karar alır!
Ümit ne yaparsa, ne söylerse söylesin Züleyha'ya karşı zafer kazanamayacaktır.
Şimdilik, Yaman soyadı için ortalığı sakinleştiriyor görünen Betül de bu konuda devreye girip hem Ümit'e hem kendine zaman kazandıracaktır.
Üstelik bu yardım, ona Yaman Holding'in altın anahtarını da teslim edecektir!
Fekeli, cezasını çekmek için içerideyken, hayatını kaybeden adamın cenazesine katılan Fikret, orada Demir'i çok yakından ilgilendiren bilgiler edinerek dönecektir.
Fikret, bunu Demir ile paylaşınca, olaylar adeta çorap söküğü gibi birbirini izlemeye başlayacaktır.
Fikret ve Demir'in yakaladıkları ipucunun peşinden aldıkları yol onları kardeş hale getirirken, Yamanlara karşı savaşan gizli düşmanı da evin içine girecek kadar harekete geçirecektir!
Avcı köpeklerinin bulduğu cesedin kimliği tespit edilince, savcılık da harekete geçer.
Demir, baş şüphelidir. Ancak o sırada Demir de bir kaçırılma olayı için savcının kapısını çalacaktır!
Tüm bunlar olurken, Fikret büyük bir ipucu yakalar.
İkisi bu ipucunun peşinden büyük bir operasyon düzenlemeye karar verirler!
Onlar büyük oyunun peşindeyken, olaylar gittikçe çığırından çıkar!
Ta ki eşkıya tekrar konağı basıp, taş taş üstünde bırakmayana, her yeri alev alev yakana kadar!