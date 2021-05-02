Bir Zamanlar Çukurova setinde kavga! 'Hıyar oğlu hıyar'

Atv'nin sevilen dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova'nın çekimleri sırasında gergin anlar yaşanmıştı. Dizinin Fekeli’si Kerem Alışık ile Demir Yaman’ı Murat Ünalmış kavga etti. Kavga mahkemeye de taşındı.

Adana’da çekilen Bir Zamanlar Çukurova dizisin 3 sezondur seyirci ile buluşuyor. Çukurova dizisinde 24 Nisan’da Karaahmetli köyünde yapılan çekimler sırasında gergin anlar yaşanmıştı.

Kerem Alışık senaryodaki bir sahneyi değiştirmeye kalkınca Murat Ünalmış duruma itiraz etti. Kerem Alışık yaşanan tartışma sırasında öfkelendi ve Ünalmış’a “Hıyar oğlu hıyar” dedi. Bu anlar yönetmen Murat Saraçoğlu tarafından da kayda alındı. Saraçoğlu gerginlik artınca seti paydos etti.