Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kim, isimleri ne? Bir Zamanlar Çukurova konusu nedir, dizi uyarlama mı?

8 Ekim akşamı ATV'de 67. bölümüyle izleriyle buluşacak Bir Zamanlar Çukurova dizisi, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Çekimleri Adana’da gerçekleştirilen Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler? Bir Zamanlar Çukurova konusu nedir, uyarlama mı?

Bir Zamanlar Çukurova 3. sezonu ile ATV ekranlarında yayınlanıyor. Geniş bir hayran kitlesi bulunan Bir Zamanlar Çukurova dizisi aynı zamanda dönem kıyafetleri ve güçlü kadrosuyla dikkatleri üzerine çekiyor. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin oyuncu kadrosunda kimler yer alıyor? Bir Zamanlar Çukurova konusu ne?

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA KONUSU

Bir Zamanlar Çukurova, aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesini konu alıyor.

Bir Zamanlar Çukurova'nın çekimleri Adana'da gerçekleşiyor.

Dizide aşkı için öldürmeyi göze almış "Yılmaz" ile sevgilisi yaşasın diye kendini bir evliliğe hapseden "Züleyha"nın hikayesi anlatılıyor. Ama bu hikayede sadece ayrı düşen iki sevgili yok! Ailesinin görkemli geçmişini ve biricik oğlunu korumak için kanatlarını açmış bir "Hünkar"ın savaşı da var; aşık olduğu kadını tutsak etmeyi göze alan "Demir" de!

Ve elbette sınırsız aşkların coğrafyasında, geçmişten bugüne uzanan hesaplaşmalar, paylaşılamayan topraklar da! Aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Çukurova'da ihtiras ve zorbalık sınavlarından geçen bir aşkın hikayesi.

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA UYARLAMA MI?

Bir Zamanlar Çukurova'da dizisinin senaryosunun, Terrence Malick'in Days Of Heaven (O Güzel Günler) filminden esinlendiği görüldü.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA OYUNCULARI

VAHİDE PERÇİN - HÜNKAR YAMAN

Çukurova'nın en büyük beylerinden biri olan Demir Yaman'ın annesi. Adı gibi hükümran, adı gibi kararlı, dirayetli bir kadın. Oğlu Demir'in sahip olduğu toprakların hanım ağası, ırgatların büyükhanımı. Hünkar Yaman için Demir'den ve Demir'in itibarından daha değerli hiçbir şey yok. Tek dileği soylarının sürmesi ve oğlunun sahip olduğu bu toprakların ileride emin ellere geçmesi. Ama bir gün oğlunun itibarının sarsılmak üzere olduğunu anlar ve çok tehlikeli bir oyun kurar.

MURAT ÜNALMIŞ - DEMİR YAMAN

Büyük bir servetin sahibi. Çukurova'nın en büyüğü, bu bereketli toprakların tek hükümdarı olmayı hedefleyen, bunun için her şeyi yapabilecek kadar hırslı, gözü kara bir adam. Ama babasından kalan bu uçsuz bucaksız toprakları günü gelince miras bırakacağı bir evladı yok. Demir, Züleyha'ya görür görmez aşık olur. Aşk Çukurova'nın bu yakışıklı ve hırslı beyini değiştirebilecek mi? Demir Yaman aşkı ve toprakları için gözünü ne kadar karartacak?

HİLAL ALTINBİLEK - ZÜLEYHA

Talihin olanca güzelliği verip birazcık şansı ve kısmeti esirgediği, mütevazı, iyi niyetli ama gerektiğinde kararlı, inatçı olabilen, zeki bir genç kız. Parada pulda gözü olmayan Züleyha'nın en büyük hayali Yılmaz'la evlenip yuva kurmak ve mutlu olmak. Ama bir gün üvey abisi Züleyha'nın hayatını mahvedecek bir adım atar. Bu adımla darmadağın olan Züleyha'nın tek çaresi Yılmaz'la birlikte Adana'ya kaçmaktır. Ama kader Züleyha'yı sınamaktan vazgeçmeyecek, onu ölümden daha zor kararlar vermek zorunda bırakacaktır.

UĞUR GÜNEŞ - YILMAZ AKKAYA

İstanbul'un yakışıklı, mütevazı ve iyi yürekli çocuğu, çalışkan bir aşık. Parada pulda şanda şerefte gözü yok. Hayatta en büyük dileği canından çok sevdiği Züleyha'sıyla evlenip mutlu bir yuva kurmak. Ama bir gün hayattan yediği bir darbe ile geleceği de hayalleri de tümüyle değişir. Sevdiği için elini kana bulayan Yılmaz'ın içine düştüğü kaçak hayatı onu hiç beklemediği yollara sürükler.

KEREM ALIŞIK - ALİ RAHMET FEKELİ

Adana'nın yerlilerinden. Demir'in babası Adnan Yaman'ın katili. Fekeli ile Adnan Yaman vaktiyle çok iyi arkadaştırlar. Yirmi yıl önce Adnan bölgeye baraj inşaatı yapılacağını ve Fekeli'nin arazisinin büyük para edeceğini öğrenince Fekeli'yi kandırarak arazilerini yok pahasına satın alır. Fekeli en yakın arkadaşı tarafından oyuna getirildiğini anlar, bu meseleyi tartışırlarken karşılıklı silahlarını çekerler, çıkan çatışmada Fekeli Adnan'ı öldürür, tutuklanır ve yirmi yıl hapse mahkum olur. Hapiste Fekeli'yle Yılmaz'ın yolları kesişir. Yılmaz hikayesini anlattığında Fekeli düşmanlarının ortak olduğunu anlar ve aradığı sağ kolu bulmakla kalmaz, bir de oğul sahibi olmuş olur. Yılmaz'a babalık eder, yol gösterir. Genel afla hapisten çıktıktan sonra ortak düşmanları Yamanlara karşı birlikte mücadele etmeye başlarlar.

MELİKE İPEK YALOVA - MÜJGAN HEKİMOĞLU

20'li yaşlarının sonunda bir çocuk doktoru. İstanbul'da okumuş, okulu bittikten sonra babasının özel hastanesinde çalışmayı reddedip Adana'ya devlet hastanesine çalışmaya gelmiştir. Güçlü karakterli, nazik, döneme göre ileri görüşlü ve hastalarına karşı oldukça sevecendir.

FURKAN PALALI - FİKRET PALALI

Fekeli'nin hayatta olduğunu dahi bilmediği yeğeni. Hem duygusal hem öfkeli, hem yumuşak hem sert, duyguları hızla yükselip alçalan, öfkesine hakim olamayan, ardından şiddetle pişman olan, aşkta da gözü kara biri... Hayattan her konuda alacaklı ve tahsil etmeye de oldukça kararlı. Uzun yıllardır yaşadığı Almanya'dan ata topraklarına dönen Fikret'in gerçek niyetini kendisinden başka kimse bilmemektedir. Fikret'in gelişi hem Yaman'ların hem Fekeli'lerin gündemini derinden sarsacak, Çukurova'da kartlar yeniden dağılacaktır. Almanya'da bugüne kadar ne yaptığı bilinmeyen Fikret, Çukurova'ya neden geldi? Tek yakını ve mirasçısı olarak Yılmaz'ı kabul eden Ali Rahmet Fekeli öz yeğeninin çıkıp gelmesiyle ne yapacak?

SEVDA ÇAĞLAYAN - NAZAN

Sevda Çağlayan, bir zamanlar güzelliği ve zarafetiyle akıllarda yer etmiş, unutulmaz bir yıldız… İstanbul'da başlayan sahne hayatına, imkansız bir aşk uğruna veda etmiş. Sevdası kaderi olmuş, Adnan Yaman'la yaşadığı aşk için, sahip olduklarından vazgeçmiş bir kadın. Sevda ikinci kadın olmanın acısını hiç atamamış içinden. Demir'in Sevda'nın hayatına girmesi; Çukurova'ya yeni bir ses getirecek. Hem Sevda'nın kaderi hem de konaktaki tüm dengeler değişecek. Sevda Çağlayan; Çukurova'da yeni bir hayat kurabilecek, kaderini baştan yazabilecek mi?

Esra Dermancıoğlu,

Bülent Polat,

Alayça Öztürk,

Sibel Taşçıoğlu,

Turgay Aydın,

Selin Yeninci,

Selin Genç,

Mehmet Polat,

Serpil Tamur,

Aras Şenol,

Polen Emre,

Şirin Öten