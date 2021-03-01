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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci yoğun bakıma kaldırıldı!

01 Mart 2021 Pazartesi - 11:05 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 11:15

Perşembe akşamları Atv'de izleyici karşısına çıkan Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncusu Selin Yeninci yoğun bakıma kaldırıldı. Bir Zamanlar Çukurova dizisinde "Saniye" karakterine hayat veren genç oyuncu Selin Yeninci hayranlarını korkuttu.


Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde "Saniye" karakterine hayat veren oyuncu Selin Yeninci yoğun bakıma kaldırıldı. Çekimleri Adana'da gerçekleşen dizinin sevilen oyuncusu Yeninci koronavirüse yakalandı. Hastalığı evinde atlatmaya çalışan Yeninci'nin daha sonra yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.
 
YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI!
 
Temiz Magazin'in iddiasına göre; Adana'da koronavirüse yakalanan Selin Yeninci hastalığı ilk önce evde atlatmaya çalıştı. Evde gördüğü tedavinin sonuç vermemesi sonrasında yoğun bakıma kaldırılan Yeninci'nin tedavisi devam ediyor.
 
 

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