Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci yoğun bakıma kaldırıldı!

Atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova dizisinde "Saniye" karakterine hayat veren oyuncu Selin Yeninci yoğun bakıma kaldırıldı. Çekimleri Adana'da gerçekleşen dizinin sevilen oyuncusu Yeninci koronavirüse yakalandı. Hastalığı evinde atlatmaya çalışan Yeninci'nin daha sonra yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.
YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI!
Temiz Magazin'in iddiasına göre; Adana'da koronavirüse yakalanan Selin Yeninci hastalığı ilk önce evde atlatmaya çalıştı. Evde gördüğü tedavinin sonuç vermemesi sonrasında yoğun bakıma kaldırılan Yeninci'nin tedavisi devam ediyor.