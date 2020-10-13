Selin Yeninci burun estetiği yaptırdı

Bir Zamanlar Çukurova'da Saniye karakteri ile yıldızı parlayan oyuncu Selin Yeninci sosyal medyada da ilgi odağı olmayı başardı. Güzel oyuncu burun estetiği yaptırmasıyla dikkat çekti.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci'nin paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.

Yaptığı paylaşımlarla dikakt çeken Yeninci, burun estetiği yaptırdı. Yeninci'nin paylaşmında değişimini takipçileri hemen fark etti. Güzel oyuncunun bu hali de beğenildi.