Bir Zamanlar Çukurova'nın Müjgan'ı Melike İpek Yalova'dan ilk açıklama geldi

ATV'de ekrana getirilen Bir Zamanlar Çukurova dizisinde hayat verdiği Müjgan karakteriyle büyük beğeni toplayan Melika İpek Yalova ve eşi Altuğ Gültan'ın boşanacağı haberleri gündeme bomba gibi düştü. Ünlü oyuncu 2019 yılında nikah masasına oturduğu eşi ile boşanacağı haberlerini doğruladı. Yalova, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

'Yollarımızı ayırıyor olduğumuz doğru fakat yanlış anlaşılan bir duruma açıklık getirmek isterim. Biz birlikteliğimiz boyunca birbirimize en başta hep dost ve yol arkadaşı olduk. Evliliği sonlandırma kararımızı da uzun bir süre önce, bizim için en doğrusunun bu olduğuna inanarak ve defalarca üzerine konuşarak yine birlikte aldık; ortak kararımızdır.