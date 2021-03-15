Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer!

Her Perşembe akşamı seyirciyi ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
Olay örgüsü ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken diziye usta bir oyuncu daha dahil oldu. Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosuna usta oyuncu Hülya Darcan transfer oldu.
Üç sezondan beri Perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan bomba diziye katılan ünlü oyuncu Hülya Darcan, teyze olarak dahil oldu.