15 Mart 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.563 0.38 EURO 8,9850 -0.77
USD 7,5270 -0.53 ALTIN 417,920 -0.34
CANLI BORSA
TÜMÜ

Bir Zamanlar Çukurova dizisine bomba transfer!

15 Mart 2021 Pazartesi - 14:00 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 14:00

Hilal Altınbilek, Murat Ünalmış'ın başrollerini paylaştığı ATV ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'ya usta oyuncu dahil oldu.


Her Perşembe akşamı seyirciyi ATV ekranlarında yayınlanan sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova reyting rekorları kırmaya devam ediyor.
 
Olay örgüsü ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken diziye usta bir oyuncu daha dahil oldu. Yapımını TIMS&B Productions’ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın üstlendiği ‘Bir Zamanlar Çukurova’nın kadrosuna usta oyuncu Hülya Darcan transfer oldu.
 
Üç sezondan beri Perşembe gecelerinin zirvesinde yer alan bomba diziye katılan ünlü oyuncu Hülya Darcan, teyze olarak dahil oldu.
 
 

ETİKETLER

hilal altınbilek bir zamanlar çukurova murat ünalmış
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.