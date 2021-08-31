Bir Zamanlar Çukurova'da şaşırtan veda!

ATV'nin 4.sezonuyla seyircisi ile buluşacak olan Bir Zamanlar Çukurova dizisine bir başrol oyuncusu daha veda edecek.

Atv'nin Tims&B imzalı dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni sezonu heyecanlı anlara sahne olacak. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Başrol oyuncularından Murat Ünalmış'ın geçen sezon sonu ekipten ayrılmasının ardından kadroya Hakan Gümüşoğlu rolüyle İbrahim Çelikkol dahil olmuştu.

Yeni sezonun ilk bölümünde Ümit'e hayat veren Hande Soral'ın da ayrılacağı dizide bomba bir gelişme daha yaşanacak ve Bir Zamanlar Çukurova'nın sevilen karakterlerinden Fekeli'yi oynayan Kerem Alışık reyting rekortmeni diziden ayrılacak.

TRT'de Staff Yapım imzalı "Seneye Bu Zamanlar" imzalı programı sunmaya başlayan Kerem Alışık dizinin 106 ya da 107. bölümünde veda edecek. Ünlü oyuncu yakın çevresine de diziden ayrılacağını açıkladığı öğrenildi.