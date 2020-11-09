Bir yıllık evli çifti kaza ayırdı: Genç kadın öldü, eşi yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki bir yıllık evli çiftten Ayşe Yarbaş (25) yaşamını yitirdi, eşi Fatih Yarbaş (30) ise yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Kumlucaya bağlı Temel Eğitim Mahallesi Gödene Caddesinde meydana geldi. İzzet E. yönetimindeki 34 REG 22 plakalı otomobil , iddiaya göre Fatih Yarbaşın kullandığı 07 VHJ 27 plakalı motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosikletin sürücüsü Fatih Yarbaş ve arkasında yolcu olarak bulunan eşi Ayşe Yarbaş yola savruldu. Motosiklet ise refüjde kaldı. Yaklaşık 30 metre savrulan Ayşe Yarbaş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Fatih Yarbaş ise gelen ambulansla Kumluca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Fatih Yarbaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza sırasında Ayşe ve Fatih Yarbaş çiftinin başında kask olmadığı belirtildi.

Kaza sonucu şoka giren otomobil sürüsü İzzet E. ise olay yerinden yaklaşık 200 metre ileride durabildi. İzzet E. polis tarafından gözaltına alındı. Savcının incelemesinin ardından Ayşe Yarbaşın cenazesi Kumluca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

BİR YIL ÖNCE EVLENMİŞLER

Bir sitede görevli olarak çalışan Ayşe ve Fatih Yarbaş çiftinin bir yıl önce evlendiği, kazadan önce de Güzören Mahallesinde oturan Ayşe Yarbaşın anne ve babasını ziyaretten döndükleri öğrenildi.