Bir ülke daha katılıyor: Drone ordusu kuracak

Uzun yıllardır robotların askeri ordulara dahil edilmesi konuşuluyor. Öte yandan ABD ve Çin gibi ülkeler robotları ve drone'ları yıllardır ordularında ve operasyonlarında kullanıyor. Şimdi yeni bir ülke daha dahil oluyor.

Ordu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Nam Yeong-shin, Güney Kore 'nin yakında robot tabanlı bir savaş sistemi geliştirmek istediğini söyledi. Yeong-shin, 'dronebot' adı verilen sistemin gelecekte ordu larının temel yapıtaşlarından birisi olacağının altını çiziyor.

GÜNEY KORE YENİ BİR TEKNOLOJİK STRATEJİ GELİŞTİRİYOR

Yonhap Haber Ajansı tarafından yayımlanan habere göre, Güney Kore ordusu başlangıçta 2030'u gelişmiş muharebe sistemini devreye sokmak için ilk hedef olarak koydu. Akabinde drone'lu sistemlerin de geliştirilmesi planlanıyor.

Çalışmaların da hızlandırılacağını söyleyen orgeneral, “Drone bot savaş sistemi, gelecekte ordunun temel yeteneklerinden biri olacak. Hükümet, ilgili endüstriler ve akademik çevre ile yakın iş birliği içinde erken konuşlandırılması için daha fazla çaba göstereceğiz ”diyor.

Geçen yıl Aralık ayında, Güney Kore Ordusu'nun önümüzdeki üç ila altı ay içinde test edilecek ve farklı ihtiyaçlara yönelik drone modelleri sipariş ettiği bildirildi .

Dronebot savaş sistemi projesi, Güney Kore'nin ilerleyen dönemdeki bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarından yalnızca biri olarak gösteriliyor. Hatırlatmak gerekirse hükümet bu çabanın bir parçası olarak 2018 yılının eylül ayında ilk drone savaş birimini kurmuştu.