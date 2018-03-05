Bir ülke daha İsrail'deki elçiliğini Kudüs'e taşıyor

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki Kudüs oylamasında ABD'nin İsrail'in başkentini Kudüs olarak tanıması kararını destekleyen az sayıda ülkeden biri olan Guatemala, İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyor.

Washington'dan konuşan Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales'in taşınma kararı salonda alkış ve tezahüratlarla karşılık buldu.



Morales yaptığı konuşmada, "Egemen bir karar olarak, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyoruz. Mayıs ayında, İsrail'in 70. kuruluş yılını kutlayacağız. Ve benim talimatımla ABD'den iki gün sonra biz de elçiliğimizi daimi olarak Kudüs'e taşıyacağız" dedi.



Jimmy Morales, birçok ülkenin daha bu adımları takip edeceğini iddia etti.