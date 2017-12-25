Bir ülke daha ABD rest çekti

ABD'nin hukuksuz Kudüs kararına dünyadan tepkiler yükselmeye devam ederken, bu karara bir tepki de Malezya'dan geldi. Malezya Maliye Bakan Yardımcısı Aziz, 'Malezya, ekonomik olarak etkilenecek olsa bile Müslümanların haklarını savunmaktan korkmuyor.' dedi.

