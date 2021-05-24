Gazetevatan.com » Ekonomi » Bir tek o kaldı! Talep yağıyor, Türkiye'nin her yerine gönderiyor
Bir tek o kaldı! Talep yağıyor, Türkiye'nin her yerine gönderiyor
Türkiye'deki tarihi konakların kilitleri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki son çilingir ustası Hüseyin Şahin Özdemir'in maharetli ellerinde yapılıyor.
Türk kent kültürünün yaşayan en önemli yapı taşlarının bulunduğu Safranbolu'daki tarihi konakların büyük ve desenli kapı kilitlerinin ustası, "UNESCO çilingiri" unvanlı 59 yaşındaki Özdemir, Türkiye'nin her yerindeki tarihi yapıların kilitlerine imza atıyor.