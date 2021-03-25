Bir şehirde daha mutant virüs alarmı: Önümüzdeki günlerde sayı artacak

Nevşehir Tabip Odası Başkanı Operatör Dr. Korkmaz, 100 bin nüfusta görülen koronavirüs vaka sayısı 79,35 olan Nevşehir 'de artan vaka sayılarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Dr. Korkmaz, vakaların Nevşehir'de çok fazla arttığına dikkat çekerek, "Nevşehirde son 10 gündür hızlı yükselen koronavirüs vakaları görmekteyiz. Bunu da mutasyonlu virüse bağlıyoruz. Kontrollü yaşama geçilmesini biraz yanlış anlaşıldığını düşünüyoruz. Nevşehirde geçmişte ortalama vaka sayısı 200-250'lere çıkmış, kontrollü yaşam ile birlikte bu sayı 10'lara kadar düşmüştü. Son 10 gündür vaka sayılarındaki artış ile beraber bu sayının günlük ortalama 65-70 arasında bulunduğunu söyleyebilirim. Bu da hastanedeki doluluk oranlarını ciddi olarak artırmakta ve önümüzdeki günlerde ağır hasta sayısının artacağı kanaati içerisindeyiz" dedi.

'TAZİYE ZİYARETLERİNDEN LÜTFEN KAÇININ'

Kontrollü yaşam şekline dikkat edilmesi gerektiğini ifade eden Korkmaz, "Taziye ziyaretlerinden lütfen kaçının, sosyal hayata dahil olduğunuz sürece maske ve sosyal mesafeye dikkat edelim. Kapadokya hafta sonu ciddi anlamda ziyaretçi alıyor.Yabancı turistlerin daha rahat gezdiklerini ve yerli turistlere kuralların veya yaptırımların daha fazla yapıldığını gözlemliyoruz. Bu da ayrımcılık meydana getiriyor. Maalesef sosyal adalete de aykırı bir davranış olarak değerlendiriyoruz. Mümkün olduğunca kuralların herkese eşit düzeyde uygulanması gerekiyor. Çünkü koronavirüs enfeksiyonunun dili, dini ırkı yok, yabancılarda da ve bizlerde de aynı şekilde bulaşıyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tüm kuralların yerli ve yabancı tüm turistlere aynı şekilde uygulanması gerekiyor" diye konuştu.