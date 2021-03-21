Son günlerde televizyon ekranlarında ilgiyle takip edilen programların başında gelen Bir Şanşım Olsa ilginç hikayeleri ve yüzleşme sahneleri ile gündeme geliyor. Bugün yayınlanan yeni bölümde takı meselesi yüzünden evliliği bitme noktasına gelen Leyla hanımın hikayesi ekranlara geldi. Programı ilgiyle takip eden pek çok kişi de 'Bir Şansım Olsa programı gerçek mi?' sorusunu araştırıyor. Peki, Bir Şansım Olsa programı kurgu mu? Bir Şansım Olsa programı gerçek mi?

Televiyon ekranlarının son günlerde ilgiyle takip edilen programlarından biri de Bir Şansım Olsa programı...Programda pişmanlığı ve keşkeleri olan kişilerin bu pişmanlıklarını telafi etmeleri için bir şans veriliyor. Programa başvuranların hayat hikayelerinin anlatıldığı ve geçmişte yapılan hataların ele alındığı program hayat dersi niteliğinde. Uzun yıllar süren küslüklerin bittiği, sorunların çözümlendiği Bir Şanşım Olsa programının takipçileri sık sık Bir Şansım Olsa programı gerçek mi? sorusunu araştırıyor. İşte Bir Şansım Olsa programı hakkında merak edilenler...

BİR ŞANSIM OLSA PROGRAMI KONUSU NEDİR?

Bir Şansım Olsa programında geçmişe dair pişmanlığı ve keşkeleri olan kişilerin bu pişmanlıklarını ve hatalarını telafi etmeleri için bir şans verilmesi ele alınıyor. Programda gerçek hikayelerin işleniyor.

BİR ŞANSIM OLSA GERÇEK Mİ, KURGU MU?

Sunuculuğunu ünlü oyuncu Ayşegül Günay'ın, yapımcılığını BBO Yapım'ın üstlendiği "Bir Şansım Olsa", pişmanlık duyanlara yeniden şans veriyor. Geçmişte yapılan hatalar için ikinci bir şans isteyenlerin başvuracağı, 'keşke'lerine çözüm arayacağı programda, gerçek yaşanmış hikayelerin kahramanları ekranda yüzleşiyor.