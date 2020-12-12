Bir saatlik POEM tekniği ile sağlığına kavuştu

Ankara'da yaşayan polis memuru Osman Kılıç, 6 yıl önce katı gıdaları tüketirken yutkunmakta zorlanmaya başladı. Bunun üzerine birkaç defa hastaneye başvuran Kılıç'a mide rahatsızlığının olduğu söylendi. Şikâyetlerinin artması ve su bile içmekte zorlanması üzerine Ankara Medicana Hastanesi'ne başvuran Kılıç'a yapılan tetkikler sonrasında 'akalazya hastalığı' teşhisi konuldu. Kılıç, vücutta herhangi bir kesik ya da yara oluşturmadan yutma güçlüğüne neden olan kasların kesilmesi yöntemiyle 1 saatte sağlığına kavuştu.

'13 KİLO KAYBA UĞRADIM'

Son dönemde su içmekte bile zorlandığını söyleyen Osman Kılıç, "Yaklaşık 13 kilo kayba uğradım. Kilo kaybından sonra bu işin ciddi olduğunu anladım ve hastaneye başvurdum. Tahsin Hocayla tanıştım, gerekli tedaviyi yaptı. En basit şey olan suyu bile içmekte zorlanırken, şu anda katı gıdalara kadar rahat yiyebiliyorum. Ameliyatımda herhangi bir sorun yaşanmadı. Kendimi iyi hissediyorum. Ailemde böyle bir hastalığı yaşayan olmadı. Hatta çevremde bu hastalığa yakalanan bile duymamıştım" dedi.

'VÜCUTTA HERHANGİ BİR KESİK YA DA YARA OLUŞMUYOR'