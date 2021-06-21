Bir saadet zinciri vurgunu daha! Binlerce kişiyi 'Ankaway' ile çarptılar...

Son dakika haberine göre; İnternetten reklâm izleyerek gelir elde etme vaadi ile yüzlerce kişiden para toplayan şebeke yakayı ele verdi. Sistemi kuran Eren Düzyol, kayınbiraderi Halil Başoğlu ve yazılımcı Muhammet Satıroğlu ile birlikte 9 kişi hakkında nitelikli dolandırıcılık davası açıldı.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede 480 kişi mağdur olarak yer aldı. Dosyaya göre, saadet zinciri Ankaway’i Eren Düzyol isimli bir kişi kurdu.

Üyelere, fiyatı 1000 ile 35 bin TL arasındaki paketlerden birinin satışı yapıldı. Kimi bir paket, kimi 4 paket aldı. Yatırdıklarının yüzde 65’i kadar kazanç vaat edildi. Üyelere, “Günde 3 dakika reklâm izlemeniz yeterli” denildi.

PARALARI ALAMADILAR

Daha fazla para toplamak için, birkaç ay ödemeler sorunsuz yapıldı. Hediye otomobil kampanyaları dahi düzenlendi. Kısa sürede binlerce kişi para yatırdı. Ancak, 2016 ortasında başlayan ‘saadet’ 2017’de kâbusa dönüştü. Üyeler, kâr payından vaz geçti ana paralarını dahi alamadı.

7 BİN 200’ER YIL HAPİS TALEBİ

ESKİŞEHİR Cumhuriyet Savcısı Ersin Tosun; sistemin kurucusu Eren Düzyol (38), Delli Ertuğrulhan Ay (29), Ersin Düzyol 1985 (36), Halil Başoğlu (27), Kadir Turgut (42) Muhammet Satıroğlu (27), Murat Turgut (44), Sadettin Er (41) ile Savaş Işık (45) hakkında ‘nitelikli dolandırıcılık iddiası ile dava açtı. Her bir sanık için istenen hapis cezası ise 2.160’ar yıl ile 7.200’er yıl. Davanın ilk duruşması önümüzdeki kasım ayında yapılacak.

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