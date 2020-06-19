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Bir milyonuncu konutun anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

19 Haziran 2020 Cuma - 13:27 | Son Güncelleme : 19 06 2020 - 13:27

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum "TOKİ'mizle ülkemizin her noktasında sosyal donatılarıyla beraber, içinde yürüyüş yollarının, parklarının, bahçelerinin, sosyal alanlarının olduğu 1 milyon bağımsız bölüm ürettik. Bugün TOKİ’mizin ürettiği konut sayısı 900 bini geçmiş durumda. 50 bin ve 100 bin sosyal konut projelerimizle beraber çok yakında 1 milyonuncu konutun anahtarını Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle vatandaşımıza vereceğiz." dedi.


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