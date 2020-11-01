Bir mahalle karantinaya alındı

İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, korona virüsün yayılmasının önlenmesi ve kamu sağlığının korunması amacıyla Ören beldesindeki Belen Mahallesi'nde dün gece yarısından itibaren karantina uygulanması kararı aldı. Konuyla ilgili kararı Belen Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kara sosyal medya hesaplarından paylaşarak, mahalle halkına uyarılara ve kurallara uyulması konusunda çağrıda bulundu. Muhtar Kara yaptığı paylaşımda, “Belen Mahallemiz Gümüşlü Deresi, Kale yanı arasında Covid-19 vaka sayısının fazla olmasından dolayı dün gece 24'den itibaren Eynesil Hıfzıssıhha kararı ile 14 gün karantinaya alınmıştır. Buradan Ortabağ'a yaya, araç girişi ve çıkışı yasaklanmıştır. Vatandaşlarımın kendi sağlıkları ve ceza almamaları için kurallara uymaları önemle rica olunur" dedi.