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Bir köy daha terör örgütünden temizlendi

AA |  10 Şubat 2018 Cumartesi - 17:34 | Son Güncelleme : 10 02 2018 - 17:48

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in batısındaki Deyr Ballut köyünü teröristlerden temizledi.


Bölgedeki AA muhabirlerinden alınan bilgiye göre, TSK ve ÖSO, Afrin'in  batısındaki Cinderes beldesinin güneyinde yer alan Deyr Ballut köyünü PYD/PKK'dan  kurtardı.
 
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 30'ü köy, 3'ü  köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 47 noktayı örgütten  kurtarmış oldu.
 
Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik  noktalar şöyle:
 
"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy,  Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz  Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı  iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki,  Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı  köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Cukali  Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac  Bilal köyü, Cinderes beldesinde Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan  köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel  Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."
 

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