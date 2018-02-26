Bir köy daha PKK'dan temizlendi

Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin’in kuzeybatısındaki Şeyh Hadid ilçesine bağlı Karmanluk köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtardı. Böylece, teröristlerin, Afrin'in Türkiye sınırıyla kara temasının kesilmesine yaklaşık 7 kilometre kaldı.

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 85'i köy, 6'sı köy altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak üzere 113 noktayı ele geçirdi.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: