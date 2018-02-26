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Bir köy daha PKK'dan temizlendi

26 Şubat 2018 Pazartesi - 12:36 | Son Güncelleme : 26 02 2018 - 13:09

TSK ve ÖSO, Afrin'in kuzeybatısındaki Karmanluk köyünü teröristlerden temizledi. Afrin'de teröristlerden temizlenen kritik nokta sayısı 113 oldu.


Sahadaki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK ve ÖSO, Afrin’in  kuzeybatısındaki Şeyh Hadid ilçesine bağlı Karmanluk köyünü YPG/PKK-DEAŞ'tan  kurtardı. Böylece, teröristlerin, Afrin'in Türkiye sınırıyla kara temasının  kesilmesine yaklaşık 7 kilometre kaldı.

 
TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu  yana YPG/PKK-DEAŞ'ın işgalindeki Afrin'de biri belde merkezi, 85'i köy, 6'sı köy  altı yerleşim ve 20'si stratejik dağ veya tepe, biri YPG/PKK'ya ait üs olmak  üzere 113 noktayı ele geçirdi.
 
Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar  şöyle:
 
"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Meydan Ekbez, Bendirek, Şengal,  Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz,  Ömer Simo, Duraklı, Hayyam, Surain, Çarkanlı, Akanlı, Mikdad ve Ali Racu köyleri,  Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne  bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Yukarı Hacıkanlı,  Aşağı Hacıkanlı, Derviş Obası, Hasan Kelkavi, Celeme, Edamanli, Kude, Ali Bekki,  Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana, Kırmızı,  Karri, Şerbanlı, Şedya, Harab Summak, Hantalli, Karababa, Sarı Uşağı, Rahmanlı,  Maskah, Şeyh Muhammedli, Dudu, Semalık, Velikli, Kavanda köyleri, 687 .Tepe, 915.  Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Karmanluk, Cukali Favkani  ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal  köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan,  Eşkan, Arşali, Muhammediye, Divan Fevkani, Divan Tahtani, onlara hakim 3 tepe,  Mervane, Heygece, Tell Dilur, Bafler, Zehra, Aşağı Korgan ve Yukarı Korgan, Ebu  Kabe ile Hacılar köyleri ile Mersides, Nisriyye, Amara ve Kila Tepeleri, Sattuf  evleri ve Kalki köy altı yerleşimi, üs olarak kullanılan Beyyada noktası; Şeran  beldesinde Burseya Dağı, Umranlı, Uverkan, İkidam, Şeltah, Merseva, Serincek,  Kastel Cündo, Dikmetaş, Zeytinak, Arpaviran ve Dayr Savvan köyleri ile Sirgaya ve  Nebi Huri Tepeleri ile Cemiliyye köy altı yerleşimi.   
 
 
 
KUZEYDE ÇEMBER BİRLEŞTİ

Zeytin Dalı Harekâtı kapsamında yürütülen operasyonlarda Afrin’nin Bülbül ve Raco arasındaki bağlantı açıldı.

Türk silahlı Kuvvetleri’nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün 9 yeni noktayı kontrol altına almıştı. Afrin’nin kırsal bölgelerinde yeni bölgelerin ele geçirilmesinin ardından Bülbül-Raco bölgesi de birleşmiş oldu.

Dün alınan köyler arasında Semalık, Şeyh Muhammedli, Velikli, Kavanda, Dudu, Bendirek, Kosanlı ve Ekbez’de alınan köyler arasında.  PYD/PKK’nın mayın döşediği İmran köyü de döşenen mayınların sökülmesinin ardından tamamen teröristlerden temizlendi.

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