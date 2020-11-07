Bir Kira Bir Yuva kampanyasından nasıl yararlanılır? Eve ihtiyacım var, kira desteği almak için nasıl başvuru yapılır?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından depremde evini kaybeden vatandaşlar için başlatılan Bir Kira Bir Yuva kapmayasına yoğun ilgi var. İzmir'deki depremzedeler için 20 milyon liranın üzerinde kira yardımı toplandı. Peki eve ihtiyacı olan depremzedeler bir kira bir yuva kampanyasına nasıl başvuru yapacak?

Bir Kira Bir Yuva kampanyasına destek her geçen gün artıyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in duyurduğu askıda kira kampanyasını İzmir Büyük Şehir belediyesi tarafından başlatıldı. Depremzedelerin kışı çadırlarda geçirmesinin zor olacağını belirten Soyer, "Bir Kira Bir Yuva'yı başlatıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı, bu ihtiyacı karşılama gücüne sahip vatandaşlarımızla buluşturuyoruz" dedi. Peki, Bir Kira Bir Yuva kira desteğinden nasıl yararlanılır? Eve ihtiyacım var, kira desteği almak için nasıl başvuru yapılır?

KİRA YARDIMLARI 20 MİLYON LİRANIN ÜSTÜNE ÇIKTI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası kapsamında depremzedeler için 20 milyon liranın üstünde kira yardımı toplandığını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İsmet İnönü Kültür Merkezi'nde yaptığı basın açıklamasında, kira desteği veren kişi sayısının 2 bin 107, evini paylaşan kişi sayısının ise 109 olduğunu kaydetti. "Halkımızın yaptığı kira yardımları 20 milyon liranın üstüne çıktı." bilgisini paylaşan Soyer, bağışta bulunan herkese minnettar olduğunu ve teşekkür ettiğini belirtti. Soyer, afetlerin, insanların birbirine olan ihtiyacını hatırlattığını ifade ederek, "Dilerim ki bu hissiyat unutulmaz ve birbirimize ihtiyacımız olduğu gerçeği hafızalarda yer almaya devam eder." dedi. İzmir'deki depremin hükümet ve yerel yönetimler arasındaki eşgüdüm gerekliliğini de ortaya çıkardığını vurgulayan Soyer, kentsel dönüşümün yanı sıra yerel yönetimler reformunun da yapılması gerektiğini bildirdi.

Gazetecilerin sorusu üzerine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin deprem sonrası İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik eleştirilerini de değerlendiren Soyer, "Bu felaket bile bizi birbirimizi yakınlaştırmakta yeterli değilse söyleyecek söz bulamıyorum." diye konuştu.

Soyer, İzmir'de depremden sonra Kovid-19 hastası sayısının yükseldiği iddialarına yönelik olarak ise da "Çadır alanlarında hızlı önlemler aldık. Sağlık Bakanlığı da poliklinik ve Kovid-19 tarama desteği konusunda çalışma başlattı. Ne yazık ki pandemi deprem dinlemiyor. Belki bu nedenle daha fazla yayılıyor, biz uyarmaya ve tedbir almaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BİR KİRA BİR YUVA KAMPANYASINA BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Kampanya için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan web sitesine www.birkirabiryuva.org adresinden ulaşılıyor. Burada kullanıcılara yönelik “Eve İhtiyacım Var”, “Kira Desteği Vermek İstiyorum” ve “Evim Kullanılsın İstiyorum” başlıklı butonlar yer alıyor. Kira desteği vermek isteyen vatandaşlar yapacağı yardım miktarı ve kişisel bilgilerini buradaki formlara işliyor. Kullanıma uygun boş durumda evi olan ev sahipleri de evlerini afetzedeler ile paylaşma yönündeki beyanını ve istenen diğer bilgileri doldurarak kampanyadaki yerini alabiliyor.